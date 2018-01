Decisão judicial bloqueia bens de Marília Mendonça e sertaneja recorre

A sertaneja Marília Mendonça foi alvo de decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), após dois cancelamentos de shows em Araguari, que aconteceriam em fevereiro de 2017.

A quantia de R$ 100 mil foi bloqueada de três contas: de Marília Mendonça, da sua produtora e da contratante do show, sendo bloqueado o valor de aproximadamente R$ 33 mil de cada uma. As informações são do site G1.

A assessoria de imprensa da cantora também se pronunciou ao site Purepeople. “O processo refere-se a duas apresentações da cantora Marília Mendonça canceladas por força da natureza. As fortes chuvas que caíram sobre a cidade nas duas ocasiões impossibilitaram apresentação, preservando assim a integridade física do público, cantora, equipe e de todos os envolvidos no evento”, indica parte do comunicado.

Na nota, ainda é dito que a responsabilidade de devolver o dinheiro dos ingressos cabe ao contratante, “Sendo assim, torna-se totalmente inapropriada e indevida a cobrança feita à cantora e ao seu escritório agenciador. Mesmo porque, os valores arrecadados na bilheteria não foram repassados, a artista não recebeu o cachê, justamente por não ter acontecido às apresentações”.