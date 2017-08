A decisão judicial que determinava a redução da tarifa de ônibus em Osasco de R$ 4,20 para R$ 3,80 foi revogada, informou, no início da noite desta quarta-feira, 16, a assessoria da Viação Urubupungá.

A expectativa era de que, quase um mês após a determinação, o valor da tarifa voltasse a R$ 3,80 nesta quinta-feira, 17. No entanto, as empresas de ônibus recorreram e vinham protelando a redução do valor.