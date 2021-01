Defensor da cloroquina, dono da Havan é internado com covid-19

A mulher e a mãe do empresário Luciano Hang também testaram positivo para a doença

O empresário Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan, testou positivo para a covid-19 e está internado em um hospital da rede Prevent Senior, na capital.

De acordo com informações da Folha de S. Paulo, o quadro de saúde de Hang é estável, mas o empresário não autorizou o hospital a divulgar o seu boletim medico. Também testaram positivo e estão internadas na mesma unidade hospitalar a mulher de Luciano, Andrea Hang, e sua mãe, Regina Modesti Hang, que tem 82 anos.

Um dos maiores apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), Luciano costuma usar as redes sociais para contestar medidas de prevenção do novo coronavírus, como o isolamento social, e defende o uso de medicamentos como hidroxicloroquina e ivermectina, cuja eficácia não é comprovada, para o “tratamento precoce” da doença.

O empresário também tem incentivado aglomerações com eventos como inaugurações de lojas de sua rede, que reúnem milhares de pessoas, das quais boa parte sem máscaras.