Defesa Civil coloca Osasco em estado de atenção por conta das chuvas

A Defesa Civil de Osasco colocou a cidade em estado de alerta devido a intensidade das chuvas, na tarde desta terça-feira (20). A previsão é que o estado de atenção fique até às 21h, período que a chuva se mantém intensa, e cesse após este horário quando a chuva diminuir.

De acordo com a Defesa Civil, a Zona Norte de Osasco recebeu a chuva com mais intensidade, inclusive com pontos de granizo. Já a Zona Sul registrou uma incidência maior de raios.

Trânsito na Capital e Grande São Paulo

A forte chuva também atingiu a Capital e parte da grande São Paulo culminando no transito da região central de Osasco.

O corpo de bombeiros da Capital informa que já recebeu informações de 33 ocorrências de quedas de árvores na Capital e pelo menos 25 pontos de alagamentos concentrados na região Oeste da Capital.

Algumas das principais ruas do Centro de Osasco como a Primitiva Vianco e Antônio Agú ainda estão com o trânsito acentuado. Ruas como Presidente Castelo Branco e Euclides da Cunha, também do Centro da cidade, estão com vazão lenda de água, que pode gerar alagamentos caso a chuva continue forte.

Com alguns pontos de alagamentos provocados principalmente pela enxurrada, os motoristas precisam redobrar os cuidados no tráfego pela região.