Defesa Civil de Cotia recebeu 50 chamadas durante temporal desta quarta

Durante o temporal que caiu na região, no fim de tarde e início de noite desta quarta-feira (27), a Defesa Civil de Cotia recebeu mais de 50 chamados de emergência relacionados a quedas de dezenas de árvores, de postes, destelhamentos, entre outros.

Em alguns casos, vias ficaram bloqueadas, como foi o caso da avenida Professor Manoel José Pedroso, na altura da Biblioteca Municipal, onde caiu uma árvore de grande porte, além de um poste da rede elétrica.

Em muitas das ocorrências, a Defesa Civil precisa aguardar a empresa Enel interromper o fornecimento de energia elétrica para iniciar a retirada da árvore. As ações contam com o apoio da Secretaria de Transportes e Trânsito que, por meio de agentes de trânsito, mantiveram os locais de risco isolados.

Desde que recebeu os primeiros chamados, a Defesa Civil está trabalhando ininterruptamente para eliminar todas as situações de risco em vias públicas e casas atingidas. “Estamos cientes dos transtornos na vida dos moradores e estamos trabalhando muito, com o apoio da Secretaria de Obras e Serviços, para resolver todas as situações da melhor forma”, disse Lincoln Júnior, coordenador da Defesa Civil de Cotia.