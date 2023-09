Defesa Civil de Osasco envia agentes para auxiliar vítimas dos desastres no Rio Grande do Sul

Defesa Civil de Osasco envia agentes para auxiliar vítimas dos desastres no...

Uma equipe da Defesa Civil de Osasco partiu em missão humanitária “SOS Rio Grande do Sul”, para auxiliar as vítimas do desastre ocasionado pela formação de ciclones e das fortes chuvas que atingiram o estado neste mês de setembro. A comitiva viajou na manhã de quarta-feira (27).

Além de uma picape modelo Fiat Toro e equipamentos de proteção individual, a Defesa Civil também levou motosserra e outros equipamentos que serão utilizados nas ações de resgate às vítimas, apoio na logística e no transporte de alimentos e água.

Pedro Farias, supervisor de equipe, explicou que a comitiva de Osasco vai direto para a capital Porto Alegre, por conta da demanda, e deve ficar no Rio Grande do Sul entre oito e 10 dias. “Nossa equipe é voluntária e foi acionada a pedido do prefeito Rogério Lins. Vamos levar nossa experiência em eventos da natureza”, destacou.

Acompanham Farias na missão, os agentes Jonatas Gundin, Cláudio Clóvis e Vinícius Souza. “Nesse momento a solidariedade é imprescindível”, reformou o supervisor.

O restante do efetivo segue em Osasco, realizando as operações de rotina no município.

Essa não é a primeira ação em prol das vítimas no Sul do país. Recentemente, o prefeito Rogério Lins informou que Osasco destinou mantimentos e alimentos que foram arrecadados no Festival de Inverno para as famílias atingidas.