Defesa Civil faz alerta para temporais a partir deste sábado (21)

A Defesa Civil do Estado de São Paulo divulgou um alerta para chuvas intensas em todas as regiões paulistas a partir deste sábado (21).

A possibilidade de temporais com descargas elétricas e rajadas de vento a qualquer horário se estende até a véspera de Natal, na terça (24), em especial na região metropolitana da capital.

Entre segunda (23) e terça, as chuvas atingem com mais intensidade as regiões do Vale do Ribeira, Litoral, Vale do Paraíba, Campinas, Franca e Ribeirão Preto.

Publicidade

Devido ao mau tempo, aumentam as chances de deslizamentos e inundações. Em situações iminentes de emergência, a Defesa Civil recomenda que a população deixe imediatamente as localidades em risco e procure abrigo em regiões seguras.

Dicas de segurança durante tempestades

* Se estiver na estrada com chuva muito intensa, procure um local coberto e seguro e aguarde o tempo melhorar.

* Nunca enfrente enxurradas ou atravesse vias alagadas, pois águas de inundação são pesadas e violentas.

* Apenas 15 cm de água em movimento podem derrubá-lo, e 30 cm de água em movimento são suficientes para arrastar um veículo.

* Se estiver em qualquer área aberta, como praia, piscina, estacionamento e campo de futebol, saia imediatamente.

* Mantenha distância de objetos altos e isolados ou metálicos, como árvores e guarda-sol.

* Não solte pipas e não carregue objetos como canos e varas.

* Ao escutar trovões, abrigue-se imediatamente em uma edificação ou veículo, permanecendo longe de janelas, tomadas e materiais metálicos.

* Diante do aparecimento de fendas e rachaduras nas paredes ou de qualquer sinal de deslizamento, abandone o local imediatamente e procure abrigo fora da área de risco.