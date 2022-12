Defesa Civil isola área do desabamento que deixou dois mortos no Padroeira

A Defesa Civil e mais equipes da Prefeitura de Osasco estão no local onde duas pessoas morreram após o desabamento de um muro, em decorrência do temporal que atingiu a região, na madrugada desta quarta-feira (7), em uma comunidade, no Jardim Padroeira.

O desabamento de parte do muro de concreto, na Avenida Leonil Crê Bortolosso, altura do 959, aconteceu por volta da 0h40. Três casas foram atingidas, sendo que duas estavam vazias e uma delas era ocupada por dois homens, que são as vítimas fatais. “Com o peso da chuva, parte do muro desceu com o barranco e atingiu as residências”, diz a Prefeitura de Osasco, em nota enviada ao Visão Oeste.

As vítimas, de 19 e 26 anos, foram retiradas dos escombros por equipes do SAMU, mas não resistiram aos ferimentos. O Corpo de Bombeiros enviou oito viaturas para atender a ocorrência, que também contou com o apoio da Defesa Civil.

A Prefeitura informou que a área permanece interditada. Além disso, por segurança, a Defesa Civil “decidiu pela remoção de trinta famílias, que foram levadas ao CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), sendo posteriormente transferidas aos Centros de Acolhimento Institucional ou casas de parentes, já que a opção pelo local é da família”.

“Reforçamos que as equipes da Prefeitura de Osasco (Defesa Civil, Assistência Social, Serviços e Obras, Meio Ambiente, Fundo Social de Solidariedade, Guarda Civil Municipal, Habitação) continuam empenhadas no atendimento à população”, finaliza a administração municipal.