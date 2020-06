Deic estoura desmanche clandestino no Piratininga, em Osasco

A Polícia Civil descobriu, na tarde desta quinta-feira (25), um desmanche clandestino localizado no bairro Piratininga, em Osasco. Um caminhão roubado foi recuperado e dois jovens foram detidos em flagrante pela Polícia Militar.

Uma equipe da 1ª Delegacia de Investigações sobre Furtos e Roubos de Veículos, do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), foi informada sobre o roubo de um caminhão, sendo que o sinal do rastreador indicava o cruzamento das avenidas Edmundo Amaral e Marginal Direita.

Os agentes diligenciaram até o endereço e constataram que se tratava de um galpão que estava com o portão entreaberto. Os policiais entraram no local e viram quando dois suspeitos fugiram pelos fundos. Em vistoria no imóvel, localizaram o caminhão roubado informado pela empresa de rastreamento.

Em seguida, uma equipe do Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) compareceu ao local informando sobre a detenção dos dois suspeitos que foram abordados em um carro Fiat/Palio e admitiram que tinham acabado de fugir local após diligências policiais. A dupla, inclusive, tinha as chaves do galpão.

O adulto foi autuado por receptação qualificada e o adolescente infrator entregue ao seu responsável legal. O local dos fatos foi preservado até a chegada do Instituto de Criminalística (IC), responsável pela perícia. O veículo usado pelos criminosos foi apreendido e o caminhão devolvido ao dono.