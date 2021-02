Délbio Teruel assume cargo de vereador em Osasco

Durante sessão ordinária da Câmara Municipal de Osasco desta terça-feira (23), Délbio Teruel, primeiro suplente do Democratas, assumiu a cadeira do vereador Cláudio da Locadora, que se licenciou do cargo para comandar a Secretaria de Cultura.

Teruel já foi vereador da cidade nos mandatos de 1997 a 2000 e de 2001 a 2004. “É uma alegria poder retornar. Vamos trabalhar com muita firmeza, muita honradez e muito compromisso com nossa cidade de Osasco”, afirmou o vereador após assinar o livro de posse.

“Gostaria de cumprimentar os colegas vereadores e agradecer, principalmente, a todas as pessoas que puderam proporcionar que eu estivesse aqui neste dia, que confiaram nas nossas propostas”, finalizou o parlamentar osasquense.

Cláudio da Locadora assumiu o cargo de secretário de Cultura durante cerimônia restrita, realizada na última quinta-feira (18).