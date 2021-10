Délbio Teruel sai em defesa da Prevent Senior na Câmara de Osasco: “Empresa séria”

O escândalo da Prevent Senior entrou em pauta na Câmara de Osasco na sessão desta terça-feira (19). A operadora de saúde foi acusada por médicos e pacientes na CPI da Covid-19 no Senado de fazer pacientes de cobaias, entre uma série de procedimentos irregulares em meio à pandemia.

A vereadora Juliana da Ativoz (PSOL) apresentou uma Moção de Repúdio à empresa. “A Prevent Senior subverteu sua função de prestar a melhor assistência possível, mesmo diante das dificuldades expostas pela pandemia, para realizar estudos especulativos utilizando seus pacientes como cobaias”, declarou.

Já Délbio Teruel (DEM) saiu em defesa da operadora de saúde. Ele disse que não pode haver uma “condenação antecipada” e criticou a CPI da Covid no Senado, que definiu como “circo”. “Precisamos tomar cuidado para que a gente não esteja condenando de forma antecipada uma empresa que, até que me prove o contrário, é uma empresa séria. Tenho muitos conhecidos, muitos amigos que são atendidos pela Prevent Senior e estão muito satisfeitos e muito contemplados com o atendimento deste plano de saúde”, afirmou.

“CPI do Circo”

“E essas são acusações que foram feitas numa CPI que é a CPI do Circo, que vai levar nada a lugar nenhum”, afirmou Délbio Teruel. “Uma CPI que tem Renan Calheiros como articulador, um cidadão que está envolvido em tudo que é tipo de corrupção. É esse tipo de gente que está comandando a CPI. É vergonha para a nossa nação uma CPI dessa, o circo que está sendo feito lá”, emendou o vereador.

O vereador Emerson Osasco (Rede) rebateu: “As denúncias que foram levadas à CPI contra a Prevent Senior têm muito embasamento técnico, muita robustez de provas. São denúncias graves”.

A Moção de Repúdio à Prevent Senior acabou rejeitada na Câmara osasquense.