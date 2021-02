Delegacia da Mulher de Itapevi registra 120 ocorrências por mês

A Delegacia de Defesa da Mulher de Itapevi completou seis meses em novo endereço, na Rodovia Engenheiro Renê Benedito Silva, 890, Jardim Santa Rita. Nas novas instalações são registradas 120 ocorrências mensais.

De acordo com a delegada titular da Delegacia de Defesa da Mulher de Itapevi, Priscila Camargo Campos Gonçalves, atualmente, as principais ocorrências são de lesão corporal, ameaça, injúria e estupro de vulnerável.

A unidade funciona no mesmo endereço que a Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana, juntamente com a base da Guarda Civil Municipal de Itapevi, o que gerou agilidade ao trabalho, que geralmente é realizado em conjunto com as equipes da GCM.

“A mudança foi muito positiva, porque este prédio foi especialmente projetado para as necessidades do nosso atendimento, o que permitiu um acolhimento mais eficiente e com mais privacidade às mulheres, crianças e adolescentes, vítimas de violência”, explica a delegada.

A DDM de Itapevi funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h. A delegacia também atende crianças e adolescentes vítimas de violência física, moral e sexual.

Ocorrências e telefones:

Além do atendimento presencial na DDM, as ocorrências também podem ser registradas pelo sistema online, na Delegacia Eletrônica da Polícia Civil (www.delegaciaeletronica.policiacivil.sp.gov.br).

O registro online não está disponível, entretanto, em caso de estupro, quando a ocorrência deve ser registrada na própria Delegacia da Mulher, no seu horário de funcionamento, ou pelo plantão na Delegacia de Polícia de Itapevi.

Caso qualquer cidadão presencie violência praticada contra mulher, criança ou adolescente, pode entrar em contato no Disque 100 ou Disque 180, que as denúncias serão encaminhadas para a DDM.