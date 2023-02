Delegada regional do Conselho de Farmácia é homenageada na Câmara de Osasco

O trabalho da delegada regional do Conselho Regional de Farmácia (CRF-SP), Dra. Marcia Tiemi Uemura Anzai, foi lembrado nesta terça-feira (14), durante a sessão da Câmara de Osasco.

A farmacêutica recebeu a Moção de Aplauso 5/2023 em reconhecimento ao trabalho que realiza junto à Delegacia Regional do órgão, que inaugurou sua nova sede no último dia 20 de janeiro – data em que também é comemorado o Dia do Farmacêutico.

O autor da Moção, vereador Michel Figueredo (Patriota), destacou a importância do trabalho da Dra. Márcia em favor do desenvolvimento da atividade farmacêutica na cidade. “Depoimentos nessa reinauguração colocam como ela trabalha, como ela cobra, como ela quer ver resultado, mas também como aconselha. Dra. Márcia significa muito para esse seguimento, muito para a cidade de Osasco”, justificou.

Localizada na Avenida dos Autonomistas, 896, Torre Mykonos, 21º andar/ conjunto 2108 – Pátio Osasco Mall, a Delegacia Regional do CRF-SP atende uma área que engloba 15 cidades da região.

A Regional tem como responsável a Dra. Márcia, que também recebeu os cumprimentos do vereador Ralfi Silva (Republicanos). “É uma responsabilidade muito grande. Osasco se torna referência para toda essa categoria, através dessas 15 cidades que representa. Você toca essa batuta e merece parabéns”, declarou.

O parlamentar também falou sobre o apoio que tem dado para garantir que o piso salarial da categoria dos farmacêuticos seja reajustado. Atualmente, tramita na Câmara dos Deputados um projeto de lei sobre o tema.

Atual presidente da Comissão de Saúde e Assistência da Câmara, a vereadora Lúcia da Saúde (Podemos) cumprimentou a Dra. Márcia — que estava presente — pelo trabalho promovido em favor do órgão em Osasco. “Temos que ter mais pessoas como você, que possam se se dedicar e amar o próximo”, concluiu.