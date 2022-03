Demutan de Osasco recebe novas viaturas

A Prefeitura de Osasco entregou novas viaturas e uniformes para os agentes do Departamento Municipal de Trânsito (Demutran), órgão vinculado à Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana, na sexta-feira (25).

O Departamento recebeu 15 novas viaturas, sendo oito carros da Chevrolet modelo S10, com cabine dupla, e sete motos. Os agentes de trânsito receberam ainda novo uniforme.

A entrega dos equipamentos foi realizada em frente ao Paço Municipal e faz parte das atividades em comemoração aos 60 anos da cidade. Na ocasião, o prefeito Rogério Lins agradeceu ao trabalho dos colaboradores. “Muitas vezes é um trabalho preventivo, que ajuda a evitar acidentes, mas às vezes também é de auxílio aos motoristas num momento de emergência”, disse.

O secretário de Transportes e Mobilidade Urbana, Lau Alencar, apontou que com os novos equipamentos as equipes passam a contar com melhores condições de trabalho. “Todo esse investimento feito nos garantirá melhores condições de trabalho para atender a segurança viária do município. Veículos modernos e equipados para fazermos ainda mais pela nossa população”, finalizou.