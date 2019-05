Denarc prende traficante e apreende 54 quilos de cocaína em Osasco

Policias civis do Departamento Estadual de Repressão ao Narcotráfico (Denarc) prenderam um traficante e apreenderam 54 quilos de cocaína, na noite de segunda-feira (27), em Osasco.

A ação foi deflagrada por agentes da 5° delegacia da Divisão de Investigações sobre Entorpecentes (Dise) em um estabelecimento na avenida Nações Unidas, onde o suspeito acabava de chegar.

Na abordagem, algumas pessoas que estavam no local conseguiram fugir. Após buscas, os policiais encontraram um caminhão com o tanque de combustíveis retirado. Ao lado do veículo, foram localizados 50 tabletes de cocaína, totalizando 54 quilos da droga.

Os entorpecentes e o veículo foram apreendidos, assim como cinco celulares, um caderno de anotações, um cavalo mecânico e uma Fiat Strada.

O flagrante foi registrado no próprio Denarc.

