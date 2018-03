Dengo inaugura loja no Shopping Iguatemi Alphaville

A Dengo, marca brasileira de chocolates e cafés de origem, inaugura hoje (9) uma nova loja no Shopping Iguatemi de Alphaville, em Barueri. Está é a terceira loja da marca, que foi lançada em junho de 2017.

Publicidade

Com 58m2 e instalada no piso Tocantins, a nova unidade foi projetada pelo arquiteto Gui Mattos em um conceito inovador. A loja tem base em madeira, piso rústico e iluminação quente. A loja ainda conta com vitrines na área central, expondo chocolates, e um balcão para que os clientes possam tomar café.

Nas prateleiras estão os chocolates desenvolvidos por Luciana Lobo sem a adição de essências, aromas e gorduras hidrogenada.O açúcar é empregado com muita moderação e quando necessário, é orgânico. “Mais cacau, menos açúcar é nossa bandeira”, diz a chocolatière.

Ensei Neto responde pela consultoria de cafés da Dengo. Em diferentes blends de origem, eles são comercializados em grãos ou moídos em embalagens de 250 gramas e também surgem em forma de drágeas com chocolate ao leite ou amargo.

DENGO

Iguatemi Alphaville – Al. Rio Negro, 111 – Alphaville, Barueri, Piso Tocantins

JK Iguatemi – Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041, Piso 2, São Paulo

Morumbi Shopping – Av. Roque Petroni Júnior, 1089, Piso Térreo, São Paulo

Mais informações: www.dengo.com| facebook.com/dengocacauecafe | instagram.com/dengodobrasil