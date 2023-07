Denílson diz que assunto sobre dívida milionária que Belo tem com ele ainda “não está resolvido”

A dívida milionária que o cantor Belo tem com o ex-jogador Denílson de Oliveira voltou a repercutir na Internet desde a noite desta terça-feira (11), quando o jornalista Leo Dias publicou em primeira mão que ambos teriam fechado um acordo. Hoje, o pentacampeão mundial se manifestou negando que o assunto já tenha sido resolvido.

“O que posso afirmar é que ambas as partes estão empenhadas em encontrar uma solução. E tão logo o assunto esteja 100% resolvido, me manifestarei. Ainda não está”, afirmou Denílson, em publicação feita no Instagram.

A pendência é decorrente da saída de Belo do Soweto, nos anos 2000, cerca de um ano após Denílson comprar os direitos do grupo de pagode. Com isso, o pentacampeão alegou que o músico quebrou contrato e exigiu o pagamento de multa. Agora, a briga que está na Justiça há 22 anos pode estar perto de chegar ao fim.

Não demorou muito para que o assunto tomasse as redes sociais. Internautas se divertiram com a situação. “Tem que ter festa com o show do Belo para comemorar quando cair essa. Eu vou!”, disse Leo Picon. “Pix agendado, irmão”, brincou outro. “Era pix agendado [risos]”, comentou outro.

Nos comentários da publicação de Denílson, Chico Barney lançou até uma hastag “#PerdoaDenilson”. “Mandou depósito com envelope vazio”, brinca outro. “Devo não nego, pago quando puder. Belo 2023”, escreveu outro.

