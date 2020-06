Denúncia anônima leva polícia ao “AP da droga” em Carapicuíba

Uma denúncia anônima levou a Polícia Militar até um apartamento vazio usado para o armazenamento de drogas. A ação aconteceu na tarde desta quinta-feira (25), na rua Buritama, na região da Vila Silviania, em Carapicuíba. Ao todo, 1.706 porções de entorpecentes foram apreendidos.

Para constatar a veracidade da denúncia, PMs, com apoio de cães farejadores, estiveram no endereço e realizaram vistorias. No local, foram localizadas 307 porções de maconha e 503 de cocaína, 526 pedras de crack, três comprimidos de ecstasy, 130 frascos de lança-perfume e 198 papelotes de haxixe. Também foram recolhidos um simulacro de arma de fogo, munições calibre .38 e documentos.

Os objetos e os entorpecentes foram encaminhados ao Instituto de Criminalística (IC) para exames de periciais.

A ocorrência foi registrada como localização e apreensão de objeto pelo 1º Distrito Policial de Carapicuíba.