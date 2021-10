Deolane diz que recebeu recado de Deus após morte de MC Kevin: “Era ele ou eu”

Deolane Bezerra, viúva do MC Kevin, revelou que recebeu um recado de Deus dizendo que entre a vida dela e a do funkeiro, ela havia sido poupada. Em entrevista ao Leo Dias, a advogada disse que o episódio aconteceu uma semana após a morte dele.

publicidade

A influenciadora digital, que está prestes a se tornar vizinha da cantora Simone, em Alphaville, disse que, mesmo tendo hábito de falar com Deus, recusou-se a conversar com ele em meio ao seu luto. “Eu não queria falar com Deus. E ele me disse: “Eu escolhi você porque entre você e o Kevin, ou era você ou era ele”, revelou.

A loira afirmou que recebeu a mensagem de Deus durante o banho e que, desde então, deixou de questioná-lo pela perda. Cinco meses após a morte do cantor, ela diz que consegue entender e aceitar o que Deus havia dito. “Foi o que eu senti porque eu e o Kevin era muito intenso, ele entrava dentro do meu portão com carro e tudo, foi parar na UTI”, relembrou.

publicidade

Deolane citou ainda outros episódios que revelavam a intensidade do casal, que estava junto há um ano. A paixão avassaladora pelo funkeiro também fez com que ela ficasse ausente de seu escritório de advocacia por quase um ano para estar ao lado do artista.

“Já ouvi muito que uma hora ou outra ia dar alguma coisa errada. Minha mãe falava muito. Muitas vezes eu cedia para ele não fazer loucura porque eu temia muito pela vida dele, mas a gente se amava muito”, disse. “Então foi o que eu entendi quando Deus me chamou para uma conversa, sabe?”, continuou.

publicidade

“Minha missão é gigante”

A vida de Deolane mudou radicalmente após a morte de MC Kevin. Ao Leo Dias, ela contou que não foi fácil lidar com diversos episódios que surgiram, como o sumiço da aliança, briga por herança, entre outros confusões envolvendo a família do funkeiro. Por outro lado, viu uma rede de acolhimento e admiração crescer muito rápido.

Hoje, com mais de 10 milhões de seguidores no Instagram, Deolane faz sucesso por onde passa. A advogada está prestes a se lançar na carreira artística como DJ e cantora. “O meu show que vai acontecer dia 20 era o que eu tinha projetado para o show dele. Palco, iluminação, tudo sabe? Kevin me ensinou a fazer música, tem noção?”, contou.

“A minha missão é gigante. Fazer as mulheres se amarem mais, não se submeterem a qualquer coisa… Não levanto bandeira nenhuma, levanto a bandeira da verdade e do amor”, declarou. “Kevin me deixou preparada para tudo isso. Meu sonho nunca foi isso. Eu sabia que eu ia ser grande e hoje eu entendo”, finalizou.

Assista a entrevista na íntegra:

JORNALISTA PEDE R$ 20 MILHÕES// SBT rejeita acordo com Rachel Sheherazade na Justiça de Osasco e “guerra” judicial continua