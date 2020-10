“Depois da Terra” é atração da Temperatura Máxima de hoje (04/10) na Globo

A Temperatura Máxima de hoje (04/10) vai exibir o filme “Depois da Terra” na tela da TV Globo. O longa, dirigido por M. Night Shyamalan, vai ao ar às 14h15, logo após o programa “The Voice Kids”.

publicidade

Temperatura Máxima de hoje (04/10) – “Depois da Terra”

Sinopse: Há 1000 anos, um cataclismo tornou a Terra um lugar hostil e forçou os humanos a se abrigarem no planeta Nova Prime, morando em naves espaciais. Depois de uma missão, o general Cypher Raige retorna à sua família e ao filho de treze anos de idade. Mas, pouco tempo após seu retorno, uma chuva de asteroides faz com que a nave onde moram caia na Terra. Com o pai correndo risco de morte, o jovem adolescente deverá aprender sozinho a domar este planeta, encontrando água, comida e cuidando de seu pai.

publicidade

Mais informações:

Título original: After Earth

Elenco: Kristofer Hivju, Zoe Kravitz, Glenn Morshower, Sophie Okonedo, Will Smith, Jaden Smith

Direção: M. Night Shyamalan

Nacionalidade: Americana

Gênero: Ação

….