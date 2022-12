Depois de praticar vários roubos, tentou dar pinote com moto e acabou preso

Depois de praticar vários roubos, tentou dar pinote com moto e acabou...

Policiais Militates de Itapevi prenderam um homem em uma moto na manhã dessa quarta-feira (21), no Jardim Vitápolis, em Itapevi, durante patrulhamento pelo bairro.

O indivíduo foi avistado pelos agentes em uma moto vermelha junto com outro homem. Ao avistar os policiais, tentaram fugir acelerando a motocicleta.

Os militares realizaram o cerco com as demais viaturas que estavam no apoio e conseguiram fazer a abordagem, porém, um dos indivíduos durante o acompanhamento conseguiu escapar.

Durante a busca pessoal, foram localizados com o sujeito diversos cartões de banco com nomes diferentes e documentos também com outras identificações, além de um celular e certa quantia em dinheiro. Indagado, o homem confessou ter praticado vários roubos pela cidade de Itapevi e região.

O homem foi conduzido até a Delegacia de Itapevi, onde compareceram também oito vítimas de roubos realizados por ele. Os pertences das vítimas foram devolvidos aos respectivos proprietários e o autor dos crimes permaneceu à disposição da justiça.