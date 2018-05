Deputada Renata Abreu discute projetos com lideranças em Osasco

A deputada federal Renata Abreu esteve em Osasco, na quinta-feira (17), participando de atividades com lideranças políticas da região.

Publicidade

A deputada aproveitou a ocasião para discutir projetos de interesse da região Oeste e ouvir sugestões de representantes das áreas empresarial e comercial, além de diversos segmentos sociais com o objetivo de contribuir com a plataforma de governo do próximo mandato.

Renata se reuniu com com Geremias Nunes, pré-candidato a deputado estadual pelo Podemos e presidente da AMSOESP (Associação dos Motociclistas Solidários e Outros do Estado de SP).

Entre os assuntos discutidos estiveram as futuras parcerias voltadas à moradia popular para a categoria em Osasco, apoio para implementar cursos de motofretista que poderão beneficiar cerca de 10 mil profissionais, além da Isenção do IPI na compra da moto e redução do DPVAT e apoio para aprovação da PEC 275 GCM (Inclui a guarda municipal entre os órgão de segurança pública).