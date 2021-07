Deputado Ataíde Teruel reforça convite do Podemos a Ribamar; MDB também sonda presidente da Câmara de Osasco

O Podemos reforçou o convite para o presidente da Câmara de Osasco, vereador Ribamar Silva, trocar o PSD pelo partido. Nesta quinta-feira (8), foi a vez de o deputado estadual Ataíde Teruel se reunir com Ribamar a convidá-lo para ser candidato a deputado federal nas eleições do ano que vem pelo Podemos.

“Meu desejo é que você venha integrar a família Podemos e que seja eleito deputado federal nas próximas eleições”, declarou Ataíde Teruel. Vereadores do partido em outras cidades vieram recentemente à Câmara osasquense para fazer o mesmo convite.

Vereador mais votado em Osasco na última eleição, Ribamar é considerado um dos possíveis candidatos mais fortes da região para a disputa de uma vaga de deputado em 2022 e, além do Podemos, tem recebido sondagens de outras legendas.

No encontro com Ataíde Teruel, ele o agradeceu pelo envio de emendas que somam R$ 3 milhões em melhorias para Osasco. “Através da política é possível mudar a vida das pessoas. Além de ter os votos dos osasquenses, ele é um deputado atuante e que trabalha em prol do bem-estar da nossa cidade”, declarou o presidente da Câmara osasquense.

MDB de portas abertas para Ribamar

Outro partido que quer Ribamar como candidato a deputado em 2022 é o MDB. Durante a sessão extraordinária de terça-feira (6) o presidente da Câmara de Osasco ouviu do vereador e líder do partido na Câmara, Pelé da Cândida, que o MDB está de portas abertas para o parlamentar.

“Fiquei meio triste porque o Podemos vive te rodeando, meu deputado federal. Você sabe que conta com meu apoio. Te digo que o maior partido do Brasil, o MDB, está de portas abertas pra você. Sei do compromisso que você tem com Osasco, com São Paulo e com o Brasil”, disse o representante do MDB na Câmara Municipal, Pelé da Cândida declarando apoio à pré-candidatura de Ribamar a a deputado federal.

“O vereador do MDB recordou o período em que atuou ao lado de Ribamar Silva na Prefeitura de Osasco. “O Ribamar é uma das pessoas que a tive a oportunidade de trabalhar junto na PMO. Seu caráter me mostrou que é uma pessoa capaz, vemos como conduz bem essa Casa com bastante alegria, transmitindo confiança a todos”, comentou Pelé.

O presidente da Câmara agradeceu os elogios recebidos e permaneceu sem manifestar posições em relação aos convites recebidos. “Receber esses convites me deixa honrado. Nosso objetivo é fazer com que a cidade de Osasco avance cada dia mais. O futuro pertence a Deus”, declarou Ribamar Silva.