Deputado atende pedido de Ribamar e destina R$ 1 milhão para Saúde e Infraestrutura em Osasco

O presidente da Câmara de Osasco, vereador Ribamar Silva, recebeu no dia 17, em seu gabinete, o deputado federal David Soares (DEM), filho do pastor R. R. Soares para apresentar demandas do município.

No mesmo dia, Ribamar levou o deputado para uma reunião com o prefeito Rogério Lins. Durante o encontro, Davi Soares anunciou que vai destinar emenda parlamentar no valor de R$ 1 milhão para Osasco. O valor será destinado para investimento nas áreas da saúde e infraestrutura do município.

De acordo com Ribamar, o encontro com o Davi Soares foi possível graças ao bom relacionamento entre os dois. “Pedi ao deputado que olhasse para nossa cidade com carinho. Esse valor é muito bem-vindo num momento em que a cidade passa por uma verdadeira transformação”, afirma o presidente da Câmara de Osasco.

Ainda segundo Ribamar, a previsão é que o valor seja destinado ao município já nos próximos meses.