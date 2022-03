Deputado Cezar destina emendas e Carapicuíba vai receber duas ambulâncias do governo do Estado

O deputado estadual Cezar destinou duas emendas parlamentares para a cidade de Carapicuíba, e assim, a cidade vai receber duas ambulâncias.

publicidade

As emendas do parlamentar foram na ordem de R$ 300 mil. Os veículos serão entregues pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde.

Além dos veículos, Cezar também destinou emendas já pagas pelo Estado no valor de R$ 150 mil para aquisição de uma van para o transporte de pacientes e R$ 100 mil para a saúde.

publicidade

“Investimentos para saúde são fundamentais para garantir o atendimento da população, por isso, destinei emendas para atender demandas da cidade. Em paralelo, sigo lutando por mais recursos visando a melhoria da qualidade de vida dos moradores”, disse o deputado.