Deputado Cezar recebe alta após se recuperar da covid-19, em Santana de Parnaíba

O deputado estadual Cezar Marmo (PSDB), pai do prefeito de Santana de Parnaíba, Elvis Cezar (PSDB), está recuperado da covid-19 e teve alta do Centro de Combate ao Coronavírus do município, onde estava internado desde o dia 29 de junho, e chegou a ficar na UTI.

Na saída, Cezar foi saudado por profissionais de saúde que trabalham na unidade e pelo filho, aos prantos.

“Quero agradecer a esses médicos gigantes que não abandonaram um minuto sequer até o dia da minha alta. Gratidão, Senhor Jesus, por podermos juntos comemorarmos mais um entre os mais de mil pacientes curados no município”, declarou o deputado de Santana de Parnaíba.