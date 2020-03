Deputado de Osasco, Ataide Teruel vence batalha contra o coronavírus: “Jamais perdi a fé”

Ataide Teruel, de 72 anos, deputado estadual pelo Podemos com base eleitoral em Osasco, anunciou, por meio das redes sociais, neste domingo (29), que venceu a batalha contra o novo coronavírus (covid-19).

“Graças a Deus, recebi alta. Venci a batalha contra o coronavírus e estou pronto para voltar a exercer minhas atividades de radialista e parlamentar”, comemorou Ataide Teruel.

“Há quinze dias minha vida virou de cabeça para baixo, quando tive que me isolar em minha própria casa e ficar distante de todos aqueles que amo para me tratar. Não foi fácil. Tinha momentos em que me faltava o chão, que eu não sabia se sobreviveria ou não”, relatou o deputado sobre o período de isolamento.

“Mas hoje, graças à equipe médica que cuidou de mim, ao suporte e cuidados de meus familiares, às milhares de mensagens de carinho e demonstrações de afeto e solidariedade de meus amigos e minhas amigas, de meus eleitores, de meus ouvintes e de meus colegas de trabalho, estou em ordem”, completou.

Ataide Teruel afirma que o lado religioso ajudou em sua recuperação. “Nesse período jamais perdi a Fé ou a Esperança. Orei muito e eles atenderam as minhas preces: Deus, que não me abandonou e N. S. Aparecida, N. S, de Fátima, N. S. das Graças, N. S. Desatadora dos Nós e Santo Expedito, que estiveram sempre ao meu lado”.

Contraprova

O parlamentar fará esta semana novos exames de contraprova para confirmar que está livre do coronavírus. “Porém, o pior já passou. Me sinto bem e pronto para ajudar nossa população a passar por esse momento tão difícil na vida de todos nós”.