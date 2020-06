Deputado estadual Cezar, pai do prefeito de Santana de Parnaíba é internado com covid-19

O deputado estadual Cezar Marmo Rocha (PSDB), pai do prefeito de Santana de Parnaíba, Elvis Ceza, foi internado no hospital de campanha do município para tratar da covid-19. Nesta terça (30), a assessoria do deputado divulgou um boletim médico informando seu quadro de saúde.

No hospital de campanha, Cezar passou por avaliação médica, foi submetido a exames e encaminhado para a UTI. Segundo o boletim, o parlamentar faz uso de um cateter de oxigênio, mas seu quadro de saúde é estável.

Ainda nesta terça, o deputado estadual usou as redes sociais para agradecer as mensagens que vem recebendo desde de anunciou sua luta contra a doença, mas a publicação foi apagada em seguida.

“Neste momento, em que fui hospitalizado no Hospital de Campanha em Santana de Parnaíba, não posso atender ligações e responder as mensagens. Tenho que seguir as recomendações médicas para logo estarmos juntos novamente. Mesmo distantes, nosso coração está junto em oração para o meu reestabelecimento e de todos que foram acometidos pela covi-19. Que Deus livre o nosso planeta desta pandemia”, escreveu Cezar.

O deputado, que luta contra o novo coronavírus há quase duas semanas, cumpria o isolamento social domiciliar, mas precisou ser hospitalizado. Sua batalha contra a covid-19 foi compartilhada em um vídeo publicado no sábado (27). “Essa noite foi a pior. Pensei que fosse morrer. Pensa num trem horrível. Você morre um pouco todo dia. A tosse é enganosa. Ela vai, você pensa que foi embora e ela volta pior”, desabafou.

No vídeo, Cezar conta que manteve a agenda parlamentar durante a pandemia, mas com restrições, e atendia as pessoas em seu gabinete com hora marcada. Mesmo seguindo as recomendações, como o uso de máscara e higienização com álcool em gel, o deputado foi infectado. “Um membro da nossa equipe passou pelo portão e aí me transmitiu porque ele também estava e não sabia”.