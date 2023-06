Deputado Guilerme Boulos faz visita de inspeção nos trens da Viamobilidade

O deputado federal Guilherme Boulos, acompanhado de outros parlamentares do PSOL, realizou na manhã de hoje (16) uma visita de inspeção nos trens da Viamobilidade, concessionária que faz a gestão das linhas.

A diligência começou pela linha 9 Esmeralda, para obter subsídios para a Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados.

“Viemos para fiscalizar as condições precárias, os acidentes, os descarrilamentos, a superlotação nessa linha”, afirmou o deputado.

A visita continuou na estação Presidente Altino, onde fica o pátio de manutenção dos trens. “Para gente averiguar como é que está isso, porque não é possível que toda semana tenha um acidente, tenha um descarrilamento, tenha uma falha. O pessoal chega atrasado no trabalho por causa disso”, afirmou Boulos enquanto inspecionava o Centro de Controle Operacional da Via Mobilidade, das linhas 8 e 9.

Segundo o jornal Folha de S.Paulo, a Viamobilidade, em seu primeiro ano de concessão registrou 166 falhas em sua operação (de 27/01/2022 a 21/01/2023), uma média de uma falha a cada três dias.

As últimas falhas foram regitradas nesta quinta-feira (15), quando foram registrados problemas nas linhas 8-Diamante, 9-Esmeralda, além da 5-Lilás, 4-Amarela, todas operadas pela ViaMobilidade.

A linha 8-Diamante apresentou oscilação de energia entre as estações Antonio João e General Miguel Costa das 7h40 até 9h, mas não houve impacto nos intervalos entre os trens, de acordo com a ViaMobilidade.

A Linha 9-Esmeralda também apresentou oscilação de energia no começo da manhã, o que ocasionou em operação com velocidade reduzida entre as estações Ceasa e Cidade Jardim.