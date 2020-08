Deputado que quer ser prefeito de Osasco é noivo de ex-BBB e casal posa com look combinando com o do pet

O deputado estadual Bruno Lima (PSL), que inaugurou recentemente gabinete em Osasco e já disse que tem planos de disputar a Prefeitura da cidade no futuro, é noivo da ex-BBB Cacau Colucci. A atriz usou o Instagram para exibir look combinadinho com Bruno e o pet do casal, neste domingo (23).

“Curtiu nossa família com pijaminha igual no domingão?”, escreveu a ex-BBB, na foto que recebeu milhares de curtidas e comentários de fãs e seguidores. “Que fofura”, disse um internauta. “Família do bem”, comentou outro. “Não aguento vocês de parzinho”, disse outro seguidor.

Bruno Lima, que também é delegado, ficou conhecido por defender a causa animal e entre elas, a da cadela Manchinha, que morreu após ter sido agredida por um segurança do Carrefour de Osasco em novembro de 2018. Ele e Cacau Colucci iriam se casar neste ano, mas a pandemia de covid-19 atrasou os planos do casal.

Publicidade

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cacau Colucci (@cacaucolucci) em 4 de Ago, 2019 às 9:19 PDT



“Meu casamento está virando uma novela! Já mudou de data umas três vezes por causa desta pandemia. Ia ser agora 31 de julho, daí marquei para janeiro e agora junho do ano que vem (risos). Já estava com 50% do casamento certo”, disse a ex-BBB, em uma entrevista à revista “Quem”.

Bruno e Cacau se conheceram em 2018, na quadra da Dragões da Real, escola de samba do coração de Cacau, que ocupou o posto de musa de 2011 até este ano. Ambos são apaixonados por pets e o ativismo na causa animal trouxe mais visibilidade para o deputado, que é chamado de “delegato” por fãs e seguidoras. “Tenho muito ciúme dele. Ele recebe mais mensagens do que eu. Ele é muito assediado nas redes sociais por ser bem conhecido pela causa animal”, confessou Cacau.