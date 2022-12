“Derrota dolorida”, diz Tite, que se despede da seleção brasileira sem o tão sonhado Hexa

Nesta sexta-feira (9), após o Brasil ter sido eliminado da Copa do Mundo ao perder para a Croácia nos pênaltis, Tite disse que foi o seu último jogo como técnico da seleção. Em entrevista coletiva à imprensa, no Catar, ele disse que se despede do cargo em paz.

publicidade

“Derrota dolorida, porém, em paz comigo mesmo. Fim de ciclo”, declarou o treinador. “Não sou um cara de duas palavras, quem me conhece sabe. Falei há mais de dois anos. Existem outros grandes profissionais. Não estava jogando para ganhar e depois fazer drama, para permanecer”, explicou Tite.

Sem conseguir o Hexa, o treinador não quis fazer um balanço de imediato: “O tempo responderá melhor. A emoção está aflorada. Com certeza as pessoas vão fazer essa avaliação devida. Em cima de uma derrota, não tenho condição de fazer”, pontuou.

publicidade

Tite foi questionado sobre o Brasil ter sido surpreendido com um gol da Croácia no final da prorrogação, as substituições que fez e apontou ainda o que poderia ter atrapalhado a equipe. “Talvez tenha faltado a melhor conclusão das jogadas criadas. Tem uma garotada surgindo”, disse. “O que faltou? Talvez tenha faltado maior efetividade na conclusão das jogadas”, finalizou.