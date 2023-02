Desabamento que deixou 9 mortos em empresa completa 4 meses; sindicato cobra relatório de fiscalização

O desabamento que deixou nove mortos e 28 feridos dentro de uma empresa de contêiner, em Itapecerica da Serra, completou quatro meses. O Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e Região cobrou a SRTb-SP (Superintendência Regional do Trabalho de São Paulo) sobre o relatório da fiscalização no local.

“Quando um sindicato solicita uma fiscalização e recebe o relatório, ele tem condições de acompanhar e verificar se a empresa de fato segue as determinações contidas no documento. Sem o resultado, sindicato, vítimas e seus familiares ficam de mãos atadas”, afirma o presidente do Sindicato Gilberto Almazan.

Almazan, o secretário-geral João Batista e o coordenador do Espaço da Cidadania, Carlos Aparício Clemente, se reuniram com o superintendente Marco Antônio Melchior, o chefe da Fiscalização, Antonio Fojo, e o chefe da seção de Segurança, Rodrigo. Durante a reunião, os dirigentes recontaram as principais informações que a entidade sindical recebeu sobre o acidente e exigiram um retorno.

“Queremos também informações sobre os demais trabalhadores. Qual o vínculo deles com a empresa? Estas informações vocês têm que ter. Só queremos que o Ministério do Trabalho e Emprego cumpra com suas obrigações”, destacou Clemente.

De acordo com a entidade, Melchior se comprometeu a enviar o relatório de fiscalização da Multiteiner nos próximos dias e manter um diálogo aberto com os sindicatos. Além disso, garantiu que a Gerência Regional do Trabalho, em Osasco, não será extinta e que, agora, Deise Canhisares Gomes da Silva é a nova gerente do órgão.

“Em respeito a história criada em Osasco, a todos que passaram pela Gerência, em nome do respeito que temos pela região, a Gerência de Osasco não será fechada”, enfatizou Melchior.