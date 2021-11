Deslizamento de terra em obras do novo Atacadão de Osasco deixa trabalhadores soterrados

Ao menos três pessoas ficaram soterradas após deslizamento de terra nas obras de construção do novo Atacadão de Osasco, na Vila Yolanda, na tarde desta terça-feira (30). As informações são do “Brasil Urgente”, da Band.

Ao menos 10 viaturas do Corpo de Bombeiros foram acionadas, por volta das 16h10, para atender a ocorrência, na rua Rua Humberto de Campos, 170.

As três vítimas seriam funcionários que trabalhavam na obra no momento do deslizamento. Duas vítimas foram retiradas, ainda segundo o “Brasil Urgente”, e recebem os primeiros socorros no local.

As equipes trabalham para retirar a terceira vítima, que estaria soterrada.