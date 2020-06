Despejo de terra em área ecológica em Osasco será investigado

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, afirmou, na sexta-feira (19), que o despejo irregular de terra nos fundos do Parque Ecológico, no Jardim Bonança, será investigado. Um inquérito será aberto para apurar quem são os responsáveis pelo descarte ilegal.

Na sexta-feira, Lins esteve no local acompanhado do secretário de Governo, Sérgio Di Nizzo e do secretário de Serviços e Obras, Waldyr Ribeiro. “Abrimos sindicância para apurar as responsabilidades pelo descarte nessa área ecológica”, disse o prefeito.

“Vamos isolar a área, fazer a recuperação do talude, replantar árvores e fazer o plantio de grama. Também vamos providenciar a instalação correta do descarte de esgoto de imóveis situados à beira da encosta, nos fundos do parque”, completou Lins.

Os moradores, que denunciaram as irregularidades à administração municipal, relataram que caminhões têm feito o descarte no local por meio do acesso pela rua José Rodrigues dos Santos, no Portal D’Oeste.

A rua será interditada para evitar novos descartes de terra no local. A Prefeitura vai interditar também um trecho de rua aberto irregularmente em outra área que fica nos fundos do parque, com acesso pela rua Pedro Barbosa de Miranda.

A Prefeitura de Osasco deve instalar ainda lâmpadas de led no Jardim Bonança, Portal D’Oeste, Jardim Baronesa e em outros bairros da zona Norte a partir do segundo semestre deste ano.