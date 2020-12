Detecta: Carapicuíba implanta sistema com câmeras que identificam carros roubados em circulação

A Prefeitura de Carapicuíba instalou o sistema de monitoramento Detecta em todas as entradas da cidade. As câmeras funcionam como leitores de placas de veículos e detectam carros que são roubados ou furtados, mas a administração municipal destaca que não são radares.

O Detecta funciona em parceria com a Secretaria de Segurança Pública do governo do estado. Após a identificação do veículo roubado ou furtado, por meio do sistema, é mandado um sinal para que a Polícia Militar realize a ação necessária e encontre o automóvel.

“O sistema Detecta contribui para a diminuição de furtos de veículos. Segurança sempre foi e sempre será uma das prioridades da nossa gestão. Para o próximo mandato, vamos implantar câmeras de videomonitoramento em mais 300 ruas de Carapicuíba”, declara o prefeito Marcos Neves (PSDB).

A guarda Civil Municipal utiliza a tecnologia para atuar com mais eficiência no policiamento preventivo. Já os agentes de trânsito podem acompanhar em tempo real se aconteceu algum acidente ou se tem um veículo quebrado, agilizando as ações e diminuindo os transtornos para os motoristas.

Desde 2017 já foram implantadas 43 câmeras de videomonitoramento em diversos pontos da cidade, entre eles, o Parque dos Paturis, Planalto e Aldeia. Cada aparelho monitora os arredores em movimento 360 graus, com agilidade e qualidade de imagem, graças à capacidade de zoom.

