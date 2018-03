Detetives do Prédio Azul chegam ao Continental Shopping

A partir de amanhã (30) até o dia 15 de abril, o Continental Shopping de Osasco receberá o circuito “Detetives do Prédio Azul”, estrutura de 71 m² inspirada na série homônima do canal Gloob. A atração é destinada a crianças de 4 a 10 anos e tem entrada gratuita, mediante preenchimento de cadastro no local e disponibilidade de vagas.

O evento conta com cinco áreas diferentes baseadas nos cenários da série. A missão já começa na portaria, onde as crianças precisam encontrar a chave da porta que dá acesso ao prédio.

Já na área que reproduz o pátio do Prédio Azul, a garotada se depara com o jogo “Encestando o Lixo”, que consiste em recolher todo o material encontrado no chão. Divididas em equipes, as crianças têm que encestar as bolinhas de borracha nas cores correspondentes aos materiais recicláveis.

No clubinho secreto, os participantes se transformam em detetives, como os personagens do “D.P.A.”, com lanterna, lupa, binóculo e capa.

Dentro da cozinha da Dona Leocádia, eles encontram pistas e desvendam charadas. Vencido mais esse desafio, os detetives mirins chegam à despensa da bruxa, mas terão de correr para sair de lá antes que ela volte.

Além de brincar no circuito de atividades, a criançada pode passar pelas estações de fotos para registrar o momento dentro de uma TV com os personagens do canal e em um painel dos detetives do prédio azul.

E para as crianças de até quatro anos, a atração disponibiliza a área “Pequenos Detetives”. Neste espaço não é necessária a retirada de senha para participar.

“‘D.P.A.’ é o nosso grande sucesso nacional, não só na TV, mas também nas diferentes plataformas e formatos pelos quais se apresenta ao público. Um deles é o circuito de atividades ‘Detetives do Prédio Azul’, uma experiência divertida para as crianças, que proporciona um contato mais próximo com o universo lúdico dos personagens. Estamos animados em levar as aventuras e investigações da série para mais crianças em 2018”, destaca Luciane Neno, gerente de marketing e plataformas digitais dos canais Gloob e Gloobinho.

Todos os eventos do Gloob são adaptados para receber crianças especiais, que terão acesso a todas as atividades, acompanhadas sempre de um responsável.

Serviço:

Circuito “Detetives do Prédio Azul”

Data: de 30 de março a 15 de abril

Local: CONTINENTAL SHOPPING- PRAÇA DE EVENTOS

Endereço: AV. LEÃO MACHADO, 100 – CEP 05328-020 – JAGUARÉ – SÃO PAULO

Horário: De segunda a sexta, das 15h às 20h30*; sábado e domingo, das 13h às 20h30*

*Entrada da última turma.

Faixa etária:

• Circuito D.P.A.: de 4 a 10 anos

• Área Pequenos Detetives: até 4 anos

Duração do circuito: 30 minutos (8 crianças por turma a cada 10 minutos).

Tempo de permanência na área dos Pequenos Detetives: Aproximadamente 15 minutos.