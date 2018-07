Detran faz “final” da Copa das desculpas esfarrapadas da Lei Seca; vote

O Detran.SP promove hoje (4) por meio de sua página no Facebook, a “final” da Copa do Mundo dos Recursos Mais Incríveis da Lei Seca, uma disputa na qual os internautas escolhem a desculpa mais esfarrapada já analisada —e recusada!— pelas Jaris de Alcoolemia.

De forma pioneira no país, o Detran.SP criou no fim de 2015 as Juntas Administrativas de Recursos de Infrações (Jaris) de Alcoolemia, específicas para julgar recursos da Lei Seca. A iniciativa tornou mais ágil e rigorosa a avaliação. Dos 37 mil recursos já analisados, 97,7% foram indeferidos.

Confira as desculpas esfarrapadas finalistas e vote na sua preferida:

A disputa reuniu diversos posts, em disputas eliminatórias, de desculpas, como a do motorista que afirmou que se considerava inocente, pois não havia percebido que um amigo colocara cerveja com álcool na latinha de sua cerveja sem álcool. Ou a do cidadão que disse não se lembrar de passar por nenhum exame que constatasse que estivesse alcoolizado.

Há ainda o caso de mãe que jurava que seu filho não havia bebido, mas estava com os olhos vermelhos devido a uma conjuntivite e havia batido o carro devido ao sono.

Uma motorista argumentou ter ficado desnorteada e descumprir a Lei Seca após descobrir que a traição do namorado com uma de suas melhores amigas. “Fiquei sem rumo e por esse motivo me excedi um pouco na cerveja.”

Um motorista usou a desculpa de que poderia ter beijado uma garota embriagada. Outro argumentou que não se lembrava “de ter passado por nenhum exame que constatasse que estava alcoolizado no acidente”.