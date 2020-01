“Deus é muito justo”, diz esposa de Pyong após morador de Alphaville escapar do paredão no BBB20

Sammy Lee, esposa de Pyong Lee, um dos moradores ilustres de Alphaville, soltou o verbo, em seus Stories no Instagram, após o youtuber e hipnólogo escapar do primeiro paredão do “Big Brother Brasil 20”, neste domingo (26).

Pyong foi o mais votado pela casa para ir para o paredão e disputou uma prova com Lucas Chumbo para ver quem escaparia da berlinda. O hipnólogo venceu a disputa e escapou do paredão, que tem Lucas Chumbo e Bianca Andrade.

“E a cara de todo mundo quando o Tiago falou: ‘Pyong está livre do paredão’? Eu amei, foi a melhor cena”, disse Sammy Lee.

A esposa do “brother” também comentou sobre ações de outros participantes relacionadas ao marido dela: “Deus é muito justo. Engraçado, né? A Bianca votou no Pyong e ele estava lá segurando a mão dela para dar força”, cutucou.

“Tenho orgulho do meu marido. Está vendo como ele é inocente? Como ele é bobinho? Ele é tão bom”, disse Sammy, que está na reta final de gravidez do primeiro filho do casal, que se chamará Jake.