DHL oferece vagas para auxiliar de logística em Jandira

A multinacional DHL está com vagas abertas para a função de auxiliar de logística em Jandira, com salário de R$1.640,00, além de benefícios. A oportunidade é destinada a candidatos do sexo masculino, com idade entre 18 e 25 anos e Ensino Médio completo. Não é necessário ter experiência prévia na área.

Para concorrer a uma das vagas, os interessados devem comparecer à Casa do Trabalhador de Jandira (Via Expressa Mauri S. Barufi, 1570, Vila Mercedes) nesta quarta-feira (05/06), a partir das 9h, para retirar uma das 100 senhas que serão distribuídas. A escala de trabalho será 6×1, ou seja, seis dias de trabalho por um de descanso.

A DHL é uma empresa líder global em serviços de logística e transporte, presente em mais de 220 países e territórios. A companhia oferece soluções para o gerenciamento da cadeia de suprimentos, desde o planejamento e transporte até armazenagem e distribuição.