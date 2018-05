DHPP realiza operação contra pedofilia com 166 mandados de busca no estado

O Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) realiza, na manhã desta quinta-feira, 17, a operação intitulada “Luz da Infância II”, com o objetivo de reprimir a exploração sexual infantil, praticada sobretudo por meios informáticos.

A operação ocorre em âmbito nacional, com coordenação da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) e é realizada também em outros estados brasileiros, pelas suas respectivas Polícias Civis.

Mais de 250 policiais civis do Estado de São Paulo, divididos em equipes técnicas e operacionais, estão empenhados na missão de cumprir 166 mandados de busca, sendo 55 deles a serem cumpridos na Capital, 40 na região metropolitana e 71 em cidades do interior paulista.

Atualmente em sua 2ª edição, a primeira deflagração desta operação ocorreu em outubro de 2017, resultando em 108 prisões, 25 delas somente no Estado de São Paulo, bem como na apreensão de inúmeros equipamentos informáticos e eletrônicos com conteúdos de exploração sexual infantil.

De acordo com a Polícia Civil, foram meses de investigações e minucioso rastreamento de transferências e compartilhamentos de arquivos com conteúdo de exploração sexual de crianças e adolescentes, a fim de que fossem obtidas as localizações exatas dos alvos.