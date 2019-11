Dia 14 tem show gratuito de Luan Santana em Parnaíba

O cantor sertanejo Luan Santana é a principal atração da programação de aniversário de 439 anos de Santana de Parnaíba, no dia 14 de novembro, quinta-feira, a partir das 20h, no bolsão de estacionamento do Centro Histórico.

Além do show de Luan Santana, a programação de aniversário parnaibana inclui diversas atrações entre os dias 13 e 17 de novembro. Destaques para feira de artesanato na Praça 14 de Novembro, show de Sarah Farias (15/11, às 20h, no bolsão de estacionamento) e edições especiais do projeto Música na Praça (dias 16 e 17, das 12h às 18h).

Localizada há 35 km da capital paulista, Santana de Parnaíba foi fundada pelo bandeirante André Fernandes e sua mãe, Suzana Dias, às margens do rio Tietê. A cidade, que compõe a região metropolitana da Grande São Paulo, preserva o seu patrimônio histórico, mantendo vivos os valores e tradições.

O Centro Histórico atrai muitos turistas e remonta ao ambiente colonial, com casarões do século XVII e XVIII, tombados pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Turístico do Estado de São Paulo (CONDEPHAAT).