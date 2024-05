Dia começa com névoa e sol aparece com muitas nuvens nesta sexta-feira...

A previsão do tempo indica que a sexta-feira (31/05) inicia com névoa, mas o sol aparece com algumas nuvens em Osasco e região. Tempo segue firme, sem chuva.

Confira como ficam as temperaturas hoje:

Osasco

Mínima: 13ºC

Máxima: 21ºC

Carapicuíba

Mínima: 12ºC

Máxima: 20ºC

Barueri

Mínima: 11ºC

Máxima: 21ºC

Itapevi

Mínima: 10ºC

Máxima: 20ºC

Com informações do Climatempo