Dia D contra a Poliomielite será neste sábado em Osasco

A Prefeitura de Osasco promove neste sábado (8) o Dia “D” de Vacinação contra a Poliomielite. Das 9h às 16h, todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município estarão abertas para aplicar doses da vacina em crianças menores de 5 anos.

A mobilização faz parte da Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite, uma iniciativa do Ministério da Saúde que busca atingir, no mínimo, 95% da cobertura vacinal do público-alvo, estimado em cerca de 13 milhões de crianças em todo o país.

Os pais ou responsáveis deverão levar as crianças até a UBS mais próxima de sua residência, portando a respectiva caderneta de vacinação.

A poliomielite é uma doença infectocontagiosa aguda que pode provocar paralisia muscular irreversível nos membros inferiores. Em casos graves, pode levar ao óbito. Considerada erradicada no Brasil desde 1989, a vacinação continua sendo a principal forma de prevenção contra a doença. Por isso, é fundamental que os responsáveis aproveitem a oportunidade e garantam a imunização das crianças.

Serviço:

Dia “D” contra a Poliomielite

Data: Sábado, 8 de junho

Horário: Das 9h às 16h

Local: Todas as UBSs de Osasco.

Público-alvo: Crianças menores de 5 anos

Documentação necessária: Caderneta de vacinação