Dia “D” de Multivacinação em Jandira será neste sábado (7)

A Secretaria de Saúde de Jandira realiza neste sábado (7) mais um dia “D” de Multivacinação, seguindo a campanha do governo estadual. As vacinas estarão disponíveis para crianças e adolescentes menores de 15 anos e serão aplicadas em todas as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) da cidade, das 08h às 17h.

Para ser vacinado, a criança ou adolescente precisa comparecer à unidade mais próxima da residência com o respectivo responsável. Lembrando que as 18 imunizações previstas no Calendário Nacional de Vacinação brasileiro estarão prontas para uso.

“Chegou a hora de vacinar todas as crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade. O objetivo da campanha é aumentar as coberturas de todas as vacinas do calendário básico, atualizando todas as doses faltantes nas carteiras de vacinação”, afirma a Dra. Tatiana Lang, diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica da SES-SP.

