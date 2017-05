Em Osasco, o Dia D de Vacinação contra a gripe, neste sábado, 13, também tem avaliação de saúde bucal nas unidades de Saúde. A ação vai até às 17h.

“Em todas as unidades de saúde também está tendo avaliação de saúde bucal, a gente colocou em todas as unidades de saúde, dentistas, para que faça a avaliação de saúde bucal e faça os encaminhamentos necessários”, declarou o prefeito Rogério Lins (PTN), em vídeo postado em sua página no Facebook.