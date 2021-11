Dia da Consciência Negra em Carapicuíba tem música, teatro e mais atrações

Em comemoração ao Dia Nacional da Consciência Negra, celebrado neste sábado, 20 de novembro, a Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, preparou uma programação cultural voltada ao tema na Praça da Aldeia, a partir das 9h.

Entre as atrações estão cerimônia religiosa, apresentações musicais e teatrais de artistas do município (confira programação completa abaixo). O evento também vai contar com brinquedos infantis e serviços voluntários de cuidados de estética pessoal.

Feira de Adoção

No mesmo dia, a administração municipal realiza uma feira de adoção de pets. Ação acontece das 10h ás 15h, no Parque da Aldeia – ao lado da praça. Os interessados em adotar um pet devem comparecer com RG e comprovante de residência.

Confira programação completa:

9h – Missa Dia da Consciência Negra – Terço Vivo

13h – Dj sardinha

13h15 – Cícero Monteiro – Dança

13h30 – Mestre Okan Grupo Filhos de Malê

14h – Comunidade Cultural Tradicional de Terreiro – ILÊ IYA OMIN ASÉ OLOKUN

14h30 – Educação

15h – Grupo Coral Fina Sintonia

15h30 – Grupo Descendentes da Favela

16h – Grupo Fortaleza Capitão D’areia Queixada

16h30 – Oca – Maracatu / Oca – Afro

17h – Batalha de Rimas

17h30 – Show da Relicário Rec

18h – Banda Disfalk RAP/REGGAE

18h20 – Zahrah’s Dancers

18h30 – Cia . Um Brasil

19h – Os Hipócritas – PERFORMANCES TEATRAIS

19h30 – Cohabtantes – REGGAE

