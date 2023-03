Dia da Mulher: Carapicuíba oferece 100 vagas de emprego exclusivas para mulheres nesta quarta

Nesta quarta-feira (8), quando é celebrado o Dia Internacional da Mulher, será realizada uma ação especial da “Prefeitura no Seu Bairro”, na Vila Silviania, em Carapicuíba. Além de diversos serviços gratuitos, a Prefeitura realizará a intermediação de 100 vagas de emprego exclusivas para mulheres.

Estarão disponíveis oportunidades para os cargos de assistente de analista de marketing, atendente de lanchonete, atendente de loja (para PcD), auxiliar administrativo, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, costureira, cozinheira, líder de cafeteria, entre outros (confira todas a vagas abaixo).

As interessadas em se candidatar às vagas de emprego devem comparecer portando currículo atualizado e documentos pessoais nesta quarta-feira (8), das 8h às 13h, na Avenida do Cadaval com a Rua Avelino Antônio da Silva, na Vila Silviania.

Confira todas as vagas de emprego que serão ofertadas e salários:

Assistente de Analista de Marketing

Escolaridade: Ensino Superior (Cursando)

Salário: R$ 2.500,00

Atendente de Lanchonete

Escolaridade: Ensino Médio

Salário: R$ 1.560,00

Atendente de Loja (Vaga exclusiva PCD)

Escolaridade: Ensino Médio

Salário: R$ 1.711,00

Auxiliar Administrativo

Escolaridade: Ensino Médio

Salário: R$ 1.400,00

Auxiliar de Cozinha

Escolaridade: Ensino Fundamental

Salário: R$ 1.400,00

Auxiliar de Cozinha

Escolaridade: Ensino Médio

Salário: R$ 1.645,00

Auxiliar de Limpeza

Escolaridade: Ensino Fundamental

Salário: R$ 1.380,00

Auxiliar de Limpeza

Escolaridade: Ensino Médio

Salário: R$ 1.486,56

Auxiliar Técnico de Manutenção Predial

Escolaridade: Ensino Fundamental

Salário: R$ 1.469,00

Costureira

Escolaridade: Ensino Fundamental

Salário: R$ 1.682,00

Cozinheira

Escolaridade: Ensino Médio

Salário: R$ 2.000,00 a R$ 2.500,00

Diarista

Escolaridade: Alfabetizado (a)

Salário: a combinar

Empregada Doméstica

Escolaridade: Ensino Fundamental

Salário: R$ 1.380,00

Fiscal de Prevenção e Perdas

Escolaridade: Ensino Médio

Salário: R$ 1.760,00

Líder de Cafeteria

Escolaridade: Ensino Médio

Salário: R$ 2.000,00

Repositora de Supermercado (Vaga exclusiva PCD)

Escolaridade: Ensino Médio

Salário: R$ 1.760,00

Telemarketing

Escolaridade: Ensino Médio

Salário: R$ 1.216,00

Vendedora de Cartão de Crédito

Escolaridade: Ensino Médio

Salário: R$ 1.760,00