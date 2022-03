Dia da Mulher: UNIFIEO, em Osasco, oferece aula grátis de automaquiagem amanhã (8)

O Centro Universitário FIEO realiza, desta segunda (7) a sexta-feira (11), das 16h às 22h, evento gratuito em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. O “Ecoe a força do 8 de março” é realizado em parceria com a Força de Vendas Natura, que atua em Osasco.

Durante toda a semana o público poderá fazer seu cadastro para se tornar uma das consultoras da Natura e ter mais informações sobre a consultoria da Natura e a marca como um todo com a Líder de Negócios Natura, Patrícia Andrade.

Na terça-feira, dia 8 de março, a partir das 19h, acontecerá um workshop gratuito de automaquiagem com dicas para iniciantes, com a maquiadora Triscia Zabotto. As inscrições podem ser feitas sem custo pelo número (11) 9 8164-4272.

Na programação também haverá a exposição de produtos que poderão ser adquiridos com descontos exclusivos. Fechando a semana, no dia 11 de março, o público participa de um sorteio concorrendo a uma sacola de produtos.

“Ecoe a força do 8 de março” na UNIFIEO

Quando: De 7 a 11 de março, das 16h às 22h

