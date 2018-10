Dia das Crianças será especial em Barueri com brincadeiras, teatro e show da banda Estralo

Com uma programação muito especial, a Secretaria de Cultura e Turismo irá comemorar o Dia das Crianças no Parque Municipal Dom José, na sexta-feira (dia 12), a partir das 11h30.

Com o tema “Brincadeira É Coisa Séria” no Dia das Crianças haverá diversão para todos os gostos com as brincadeiras de rua como o carro-chefe da animação, além de shows, teatro infantil, brinquedos infláveis, palhaço Costelinha e muito mais.

Os grupos Trupe Trupé e a Companhia Lúdicos prometem animar filhos e pais com apresentações especiais. Tem ainda o grupo Arte na Lata, cuja especialidade é levar à criançada o mundo mágico da fantasia e da música, com instrumentos feitos de materiais recicláveis.

Entre as brincadeiras de rua estão incluídas perna-de-pau, bambolê, pega-pega e bolinha de sabão, entre outras, comandadas pelo palhaço Costelinha. Pais e filhos vão brincar juntos nas atividades da infância que nunca ficam fora de moda.

Para o secretário de Cultura e Turismo, Jean Gaspar, a escolha das brincadeiras de rua é parte de um projeto maior da Prefeitura de Barueri relacionado à Primeira Infância. Jean explica que de zero aos 6 anos de idade a criança precisa de estímulos e cuidados especiais para o pleno desenvolvimento futuro do seu sistema psicomotor. E as brincadeiras de rua são recursos didáticos bastante adequados para isso.

No Dia da Criança haverá ainda a apresentação da banda Estralo, que possui um viés musical, cênico e poético, preparada para levar animação e música de qualidade para as crianças, com repertório de MPB apreciado por toda a família.

Confira a programação

11h30: Abertura com brincadeiras

12h: Arte na lata – apresentação musical com instrumentos feitos de sucata

13: – Piolin – espetáculo infantil musicado, com a Companhia Lúdicos

14h: Arte na Lata – oficina de construção de instrumentos musicais com material reciclável

15h: Trupe Trupé – show com brincadeiras cantadas e dançadas

17h: Banda Estralo – show musical infantil

Onde: Parque Municipal Dom José, rua Ângela Mirella, 500, Vila Porto.

Show Kids

No sábado (dia 13), o Centro de Eventos de Barueri recebe o espetáculo Kids Show! Vários personagens como Miraculos, Patrulha Canina, Princesa Sofia, Homem Aranha e Thor fazem a alegria da criançada. Os ingressos estão à venda em bilheteriaexpress.com.br. Mais informações no telefone 4198-1809; o endereço é rua Pastor Sebastião Davino dos Reis, 672, Vila Porto.