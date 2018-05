Dia das Mães: 5 Dicas para economizar no presente nas lojas online

O Dia das Mães, uma das datas comemorativas mais importantes do ano, está chegando. E para não deixar o evento passar em branco, muitos consumidores já estão à procura dos presentes nas lojas online. De acordo com uma pesquisa feita por meio do Google Trends, as buscas de presentes para o Dia das Mães pela internet, cresceram até 190% na última semana.

No entanto, os usuários que desejam economizar nas compras online, precisam ficar atentos e avaliar bem as possibilidades para não cair em armadilhas de consumo.

Confira algumas dicas que podem ajudar a encontrar boas opções de presentes para o Dia das Mães sem estourar o orçamento:

Assine as newsletters

As lojas costumam enviar por e-mail cupons e ofertas exclusivas de alguns produtos em destaque para o Dia das Mães. Faça uma lista com as lojas do seu interesse e cadastre o seu e-mail no site para acompanhar as novidades.

Fique de olho nos cupons de desconto

Algumas lojas online oferecem códigos promocionais com descontos de até 50% para economizar nos presentes. O Cuponomia, plataforma que reúne cupons de desconto e ofertas para compras no e-commerce disponibiliza uma lista atualizada com todos os cupons oferecidos pelas lojas até o Dia das Mães. Para utilizar, basta copiar o código promocional e inserir na finalização do pedido pelo site.

Use os cartões das lojas ou boleto

Optar por fazer o pagamento à vista por meio de boleto ou com o cartão da própria loja pode diminuir de 5% a 15% o valor da compra. Os e-commerces costumam oferecer promoções especiais para novos usuários ou clientes que optarem por fazer o pagamento usando o boleto bancário ou cartão da loja. Sites como Saraiva, Submarino e Americanas.com são alguns dos que oferecem o benefício.

Compare os Preços

Comparadores de preços são sempre uma ótima opção para se certificar de que se está fazendo um bom negócio. Você pode acompanhar o preço das suas opções de presentes em diversas lojas diferentes. No Google Shopping, por exemplo, é possível fazer buscas por itens específicos ou categorias. A ferramenta permite ainda filtrar produtos por faixa de preço ou lançamentos.

Fique atento a sites não recomendados e evite problemas

Quer evitar aquela dor de cabeça após as compras? O Procon disponibiliza em sua página uma lista dos sites não recomendados para compras online. Sempre prefira os e-commerces com as melhores recomendações e de sua confiança, assim você terá garantias de receber o produto no prazo e evitar complicações futuras.